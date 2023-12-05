Палестинцы ведут бои с израильскими войсками в районе Хан-Юниса в секторе Газа

Как сообщил представитель радикальной группировки "Исламский джихад", их бойцам удалось подбить несколько единиц техники противника

БЕЙРУТ, 5 декабря. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли десятки ударов с воздуха по палестинским формированиям, обороняющимся на подступах к Хан-Юнису, который находится в 20 км к юго-западу от города Газа. Об этом сообщил ливанскому телеканалу Al Manar представитель радикальной группировки "Исламский джихад". По его информации, палестинцы ведут ожесточенные бои с израильскими войсками к востоку и северу от Хан-Юниса.

"Нашим бойцам удалось подбить три танка противника, один бронетранспортер и бульдозер, - отметил представитель радикалов. - Еще одна бронемашина поражена к западу от лагеря Джебалия".

По его словам, палестинцы оказывают сопротивление наступающим сухопутным силам в кварталах Шейх-Радван и Эн-Наср в Газе, а также на участке автострады Салах-эд-Дин к югу от города Дейр-эль-Балах.

В свою очередь боевики "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом движения ХАМАС, сообщили, что подбили израильский танк и два бронетранспортера к северу от Хан-Юниса. При этом они использовали противотанковые снаряды "Ясин-105".

Ранее в понедельник командование израильской армии потребовало от жителей города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа, эвакуироваться в окрестности Рафаха на границе с Египтом. Официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что дорога Салах-эд-Дин, которая связывает северные и южные районы палестинского анклава, более не является безопасной и превратилась в зону боевых действий.