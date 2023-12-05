Замгенсека ООН назвал ситуацию в Газе "апокалиптической"

Мартин Гриффитс отметил, что ситуация продолжает ухудшаться

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс считает, что ситуацию в секторе Газа на фоне возобновления боевых действий можно охарактеризовать как "апокалиптическую", при этом она продолжает ухудшаться.

"Каждый раз, когда мы думаем, что положение в Газе не может стать еще более апокалиптическим, она ухудшается еще больше", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Гриффитса, в Газе "нет безопасных мест". "Ни в больницах, ни в убежищах, ни в лагерях беженцев. Такое вопиющее пренебрежение к элементарной человечности должно прекратиться", - подчеркнул он.

Также замгенсека ООН призвал прекратить боевые действия.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Армии обороны Израиля с призывом избавить мирных жителей от новых страданий.