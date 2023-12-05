Эрдоган считает, что действия Израиля в Газе создают угрозу для всего региона

Президент Турции отметил, что администрация Биньямина Нетаньяху военной операцией стремится продлить свою политическую жизнь

СТАМБУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация Биньямина Нетаньяху военной операцией в Газе стремится продлить свою политическую жизнь, однако такими действиями она подвергает опасности весь регион Ближнего Востока. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Дохе на саммите лидеров стран Персидского залива. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

"Администрация Нетаньяху, совершая преступления против человечности и военные преступления, стремится продлить свою политическую жизнь, однако ставит под угрозу безопасность всего нашего региона. Преступления Израиля не должны оставаться безнаказанными", - сказал Эрдоган, отметив, что в результате военных действий Израиля погибли порядка 17 тыс. жителей Палестины, большинство из которых - женщины и дети.

По словам Эрдогана, Турция направила для Газы два самолета и два гражданских судна с гуманитарной помощью, обеспечила перевозку больных и раненых на свою территорию для лечения. Президент отметил, что приоритетом для Анкары является скорейшее прекращение огня в Газе, обеспечение стабильного мира, беспрепятственная доставка в регион гуманитарной помощи и решение палестинской проблемы на основе принципа существования двух государств. "Последние события только подтвердили необходимость создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он.

Эрдоган также заявил о недопустимости распространения палестино-израильского конфликта на Сирию. "Мы не должны допустить превращения бойни в Газе в войну, которая охватит Сирию", - отметил турецкий лидер.