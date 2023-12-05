Армия Израиля заявила о ведении боев в центре Хан-Юниса на юге секторе Газа

По словам начальника Южного командования Армии обороны еврейского государства Ярона Финкельмана, военные Израиля "намерены продолжать наступать и углублять достижения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израильские военные ведут самые интенсивные бои в секторе Газа с момента начала там наземной операции, сейчас армия действует уже в центре города Хан-Юнис на юге анклава. Об этом заявил начальник Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

"Мы находимся в самом центре Джебалии, в самом центре Эш-Шуджаии и начиная с сегодняшнего вечера также в самом центре Хан-Юниса", - заявил военачальник, высказывания которого распространила армейская пресс-служба. "У нас самый интенсивный день с самого начала маневров (наземной операции - прим. ТАСС) и по числу уничтоженных террористов, и по количеству боестолкновений, и по ведению огня как с земли, так и с воздуха. Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения", - добавил он.

В армейской пресс-службе добавили, что "в течение последних дней пехотные, инженерные, бронетанковые войска и ВВС уничтожили большое количество террористов" в этих районах сектора Газа. "Кроме того, солдаты Армии обороны Израиля уничтожают террористическую инфраструктуру [палестинского радикального движения] ХАМАС как на поверхности, так и под землей", - отметили в пресс-службе.