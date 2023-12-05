Глава ФБР заявил, что террористическая угроза вышла на иной уровень после атаки ХАМАС

Кристофер Рей также отметил, что не помнит, "чтобы все угрозы возросли одновременно"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Террористическая угроза для Соединенных Штатов перешла на совершенно другой уровень после атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября на Израиль.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса.

Его спросили, возросла ли террористическая угроза для США после нападения радикалов. "Да, с 7 октября уровень угрозы вышел на совершенно другой уровень", - ответил глава бюро.

"Я не помню такого, чтобы все угрозы возросли одновременно", - добавил он.