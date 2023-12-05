США введут санкции против десятков виновных в насилии на Западном берегу

Соединенные Штаты осуждают израильских и палестинских экстремистов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут санкции в отношении десятков виновных в насилии на Западном берегу реки Иордан, осуждают израильских и палестинских экстремистов. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы ожидаем, что эти меры в конечном итоге затронут десятки людей и, возможно, членов их семей", - сказал Миллер. По его словам, в ближайшие дни рестрикции будут введены в отношении еще нескольких лиц. "Это происходит уже сегодня, а в ближайшие дни их будет еще больше", - подчеркнул он.

"Мы безоговорочно осуждаем нападения агрессивно настроенных израильских экстремистов на палестинцев и нападения палестинских экстремистов на израильтян. Их действия угрожают стабильности на Западном берегу в ближайшей перспективе и еще больше отдаляют нас от будущего, в котором палестинцы и израильтяне смогут жить в двух государствах в мире и безопасности", - сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента. Он заверил, что США продолжат настаивать на обеспечении израильскими и палестинскими властями безопасности гражданского населения и пресечении роста насилия.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении лиц, причастных к насилию над мирными жителями Западного берега реки Иордан.