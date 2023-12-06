Посол в РФ сообщил об опасениях Израиля за судьбу остающихся у ХАМАС заложников

Александр Бен Цви напомнил, что в анклаве погибли уже четыре пленника палестинских радикалов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Израиль выражает опасения за судьбу остающихся у движения ХАМАС заложников в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"У нас опасения есть все время. Вдруг оказалось, что часть заложников умерли там. По причинам, не связанным абсолютно с операцией. Потому что они были ранены, не получили вовремя медицинскую помощь. Потому что у них не было достаточно еды и так далее", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли опасения у Израиля за судьбу заложников в связи с активизацией боевых действий на юге сектора Газа.

Дипломат в этой связи отметил, что уже четверо заложников погибли в Газе. "Так что, конечно, когда они находятся в руках ХАМАС, они в опасности", - заключил посол.