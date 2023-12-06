Посол в РФ заявил, что военная операция Израиля займет недели или даже месяцы

Александр Бен Цви подчеркнул, что это зависит от успехов "по военной части"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Достижение целей военной операции Израиля в секторе Газа может занять недели или даже месяцы, заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Да, так можно сказать", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли операция Израиля против ХАМАС занять месяцы. "Планирование зависит от успехов по военной части. Эти вопросы я не могу прокомментировать. Можно точно сказать, что это займет недели", - уточнил он.

Комментируя утверждение о том, что на юге Газы не осталось безопасных мест после переноса туда боевых действий, Бен Цви ответил, что он согласен с этой оценкой лишь отчасти. "В какой-то мере да и нет. Боевые действия ведутся сейчас и на юге, это так, - продолжил посол. - Но армия поделила эту зону на определенные участки. И заранее говорит жителям, из какого участка уходить, чтобы они не подвергались опасности".