Politico: ЕС обсуждает возможность введения санкций в отношении 13 компаний Китая

По данным издания, "решение на этот счет зависит от результатов" саммита ЕС - КНР 7-8 декабря в Пекине

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность включения "в предстоящий санкционный пакет в отношении России" 13 китайских компаний. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя сообщества.

По данным издания, "решение на этот счет зависит от результатов" саммита ЕС - КНР 7-8 декабря в Пекине. Как заявил ранее в Брюсселе представитель ЕС высокого ранга в преддверии саммита, блок намерен поднять вопрос борьбы с обходом санкций против России.

Однако "любой шаг Брюсселя по введению санкций против китайских компаний ухудшит и без того нестабильные отношения между ЕС и Китаем", говорится в статье. В последнее время двусторонние связи "осложнились введением Пекином контроля над критически важными минералами, расследованием ЕС в отношении произведенных в Китае электромобилей", а также попытками Европы воздействовать в стратегическом плане на Китай.

Предыдущий очный саммит Евросоюза и КНР состоялся в 2019 году.