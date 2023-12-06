Fox: сенаторы США разругались на брифинге из-за помощи Украине

По данным журналиста Чада Перграма, спор возник после того, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл попытался сменить тему встречи и перешел на вопрос безопасности границ США

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. В Сенате США в ходе секретного брифинга по помощи Украине и Израилю разразился скандал. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил журналист Fox News Чад Перграм.

По его информации, спор возник после того, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл попытался сменить тему встречи и перешел на вопрос безопасности границ США.

"Обсуждение этого [граница США] вовсе не было целью встречи. Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов", - передал Перграм слова лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера. Журналист также отметил "раздражительную" атмосферу среди собравшихся.

Как отметила в свою очередь газета The New York Times, группа республиканцев покинула брифинг до его завершения. Они были "разгневаны тем, что сотрудники администрации отказались отвечать на их вопросы об обеспечении безопасности границы, что является, по словам законодателей, обязательным условием для любого плана по отправке чрезвычайной помощи американским союзникам". В публикации констатируется, что поддерживать законопроект в настоящее время не намерены даже те сенаторы-республиканцы, которые ранее решительно высказывались за оказание помощи Украине.