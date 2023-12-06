Эрдоган считает, что Нетаньяху сейчас находится на "грани краха"

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится на грани краха или банкротства, о чем может объявить в любое время. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Катара.

"Премьер-министр Израиля Нетаньяху сейчас находится в ситуации краха, банкротства. Он может объявить об этом в любой момент. А есть еще и Запад, который потворствует злодеяниям не только Нетаньяху, но и его администрации. К счастью, с 7 октября мнение Запада об Израиле значительно изменилось", - приводит его слова агентство Anadolu.

Эрдоган напомнил, что "перед атаками на Газу в Израиле проходил судебный процесс по делу Нетаньяху". "Но сейчас израильские судебные органы в сотрудничестве с оккупационными силами воздерживаются от вынесения решения по его делу. С другой стороны, мы с помощью трех тысяч адвокатов обратились в Международный уголовный суд с просьбой судить Нетаньяху и его сообщников на основаниях международного права. Мы внесли в повестку дня вопрос о военных преступлениях в Газе и будем следить за ним. Причем не только мы, но и многие другие страны подали серьезные заявления в МУС", - сказал он.