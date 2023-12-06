СМИ: семьи израильских заложников потребовали от кабмина освободить их близких из Газы

Как сообщили газеты Yedioth Ahronoth и Haaretz, они получили информацию об ухудшении состояния здоровья родных и о том, что их жизням угрожает опасность

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Семьи израильских заложников направили письмо членам военного кабмина еврейского государства с требованием немедленно принять меры по освобождению их близких из плена палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили газеты Yedioth Ahronoth и Haaretz.

По их данным, семьи удерживаемых в секторе Газа заложников получили информацию об ухудшении состояния здоровья их родных и о том, что их жизням угрожает опасность. В письме приводится медицинское заключение израильского врача Хагая Левина, составленное на основе рассказов освобожденных заложников. Профессор Левин полагает, что не менее трети заложников в Газе страдают хроническими заболеваниями, требующими регулярного медицинского наблюдения. Также среди заложников есть те, кто получил серьезные травмы во время или после похищения (речь в том числе о потере конечностей). Отсутствие лечения ставит жизни этих людей под угрозу, уверен профессор, и некоторые, вероятно, уже погибли из-за того, что им не была оказана медицинская помощь.

"На основании всех этих данных мы требуем от вас быстрых и инициативных действий, чтобы достичь соглашения о немедленном освобождении всех заложников. Ответственность за их возвращение домой живыми и невредимыми лежит на вас", - приводят газеты выдержку из обращения к военному кабинету Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что в руках сторонников ХАМАС по-прежнему находятся по меньшей мере 138 человек. В числе удерживаемых в секторе Газа не менее 20 женщин и детей. Со своей стороны член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил во вторник, что его движение не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа.