В ХАМАС заявили об обстреле израильской военной базы близ сектора Газа

Речь идет о базе Реим

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила о нанесении ракетного удара по израильской военной базе Реим, расположенной недалеко от сектора Газа.

"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама нанесли ракетный удар по военной базе Реим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.