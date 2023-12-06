В Израиль прибыл 200-й грузовой самолет с военной техникой из США

Минобороны Израиля сообщило о получении с начала боевых действий в секторе Газа 10 тыс. тонн военной техники от американцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Минобороны Израиля сообщило о прибытии 200-го по счету грузового самолета с военной помощью из США и о получении с начала боевых действий в секторе Газа 10 тыс. тонн военной техники от американцев.

"Министерство обороны Израиля сообщает о прибытии 200-го грузового самолета с военной техникой для Армии обороны Израиля [ЦАХАЛ]. С начала военных действий [в секторе Газа] в Израиль было доставлено более 10 тыс. тонн военной техники, включая бронетехнику, вооружения, средства индивидуальной защиты, медикаменты, боеприпасы и многое другое", - отметила пресс-служба министерства. "Эта поставка стала кульминацией совместных усилий миссии по закупкам в США Министерства обороны Израиля в сотрудничестве с Управлением производства и закупок Минобороны Израиля, а также отделами планирования и технологий и логистики ЦАХАЛ", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что "Минобороны Израиля и ЦАХАЛ работают над обеспечением оптимальных оперативных возможностей для достижения целей" операции в секторе Газа.

Пресс-служба ведомства 19 октября сообщила, что военные встретили прибывший из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для армии еврейского государства взамен поврежденной в ходе боев.