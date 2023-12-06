Генсек ООН ожидает, что общественный порядок в Газе скоро рухнет

Антониу Гутерриш указал на "отчаянные условия" в анклаве, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет в свете постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в анклав достаточный объем гуманитарной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме к председателю Совета Безопасности.

"В условиях непрекращающихся бомбардировок Армией обороны Израиля и без убежищ и предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок [в Газе] вскоре окончательно рухнет из-за отчаянных условий, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна", - указывается в документе, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Я вновь повторяю мой призыв к объявлению гуманитарного режима прекращения огня. Это срочно", - подчеркнул Гутерриш. Он заявил об опасности перерастания ситуации в секторе Газа в катастрофу с необратимыми последствиями для мира и безопасности в регионе. "Мы сталкиваемся с серьезным риском краха гуманитарной системы. Ситуация быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом, а также для мира и безопасности в регионе. Такого исхода следует избегать любой ценой", - говорится в письме Гутерриша.

"Международное сообщество ответственно за то, чтобы использовать свое влияние для предотвращения дальнейшей эскалации и завершения конфликта. Я призываю членов Совета Безопасности оказать давление, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу", - добавил он.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ситуацию в секторе Газа на фоне возобновления боевых действий можно охарактеризовать как "апокалиптическую", при этом она продолжает ухудшаться. Замгенсека ООН также призвал прекратить боевые действия.