В ООН заявили о приближении к параличу своих гуманитарных операций в Газе

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в анклаве уже погибли 130 сотрудников всемирной организации

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Гуманитарные операции ООН в секторе Газа скоро могут быть парализованы, в анклаве уже погибли 130 сотрудников всемирной организации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Я думаю, что мы приближаемся к точке паралича наших гуманитарных операций в месте, где, как сообщается, уже погибли 15 тыс. человек, где погибли 130 наших коллег", - сказал он.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини сообщил о 130 сотрудниках, погибших в секторе Газа с начала очередной эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября.