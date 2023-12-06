Нетаньяху сообщил, что армия Израиля окружила дом лидера ХАМАС в секторе Газа

По словам премьер-министра еврейского государства, Яхья Синвар может сбежать, но его поймают, "это лишь вопрос времени"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Израильские военные окружили в ходе операции в секторе Газа дом лидера радикального палестинского движения ХАМАС в анклаве Яхьи Синвара. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Вчера вечером я сказал, что наши силы могут достичь любой точки в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом не его крепость. Он может сбежать, но мы его поймаем, это лишь вопрос времени", - сказал Нетаньяху в коротком видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.