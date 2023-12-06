Страны G7 призвали ХАМАC освободить всех заложников без предварительных условий

По мнению лидеров Группы семи, движение все еще "представляет угрозу для безопасности Израиля"

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призвали радикальное палестинское движение ХАМАС освободить всех оставшихся заложников без предварительных условий. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Мы призываем к немедленному освобождению всех оставшихся заложников без каких-либо предварительных условий", - указывается в заявлении. По мнению лидеров G7, ХАМАС все еще "представляет угрозу для безопасности Израиля, о чем свидетельствуют продолжающиеся с 7 октября ракетные обстрелы и публичные заявления о том, что движение продолжит атаковать Израиль в будущем".