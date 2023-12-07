США призвали Израиль создать в Газе безопасные коридоры

Это необходимо для эвакуации мирного населения, отметил глава Госдепа Энтони Блинкен

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали Израиль создать безопасные коридоры, через которые гражданские смогут покинуть опасные районы в секторе Газа. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Я очень ясно сказал им [израильтянам], когда был там всего неделю назад, что мы не можем допустить повторения того, что произошло на севере и на юге с точки зрения ущерба, нанесенного гражданскому населению", - сказал он. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон призывает к созданию безопасных коридоров, по которым гражданские лица смогут перемещаться "из районов, которые могут быть в опасности, в места, где они будут в безопасности", отметив, что там должно быть достаточно еды, воды и лекарств.

Администрация президента США Джо Байдена взаимодействует с правительством Израиля "каждый божий день", указал Блинкен. Вашингтон и его партнеры работают "ежедневно, а иногда даже ежечасно", чтобы возобновить переговоры и вернуть оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что безопасных мест в секторе Газа не осталось, даже убежища под флагом ООН подвергаются нападениям.

Армия обороны Израиля 1 декабря опубликовала карту сектора Газа с новым делением на кварталы и районы, чтобы облегчить эвакуацию жителей анклава.