Австралия и Папуа - Новая Гвинея заключили соглашение в сфере безопасности

Договоренность призвана углубить отношения двух стран в областях обороны, изменения климата и сохранения критически важной инфраструктуры, отметил австралийский премьер Энтони Альбанезе

СИДНЕЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Австралия и Папуа - Новая Гвинея подписали соглашение в области безопасности. Об этом сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

"Соглашение является юридически обязывающей основой для углубления нашего сотрудничества в области безопасности в областях обороны, полицейской деятельности, пограничной и морской безопасности, а также в сферах кибербезопасности, изменения климата, гендерного насилия и сохранения критически важной инфраструктуры", - указал Альбанезе, выступая перед журналистами по итогам встречи со своим новогвинейским коллегой Джеймсом Марапе.

Альбанезе отметил, что реализация соглашения, предусматривающего выделение Порт-Морсби 200 млн австралийских долларов ($132 млн) для укрепления национальной безопасности, "повысит уровень отношений двух стран и поможет продвигать общие интересы и обеспечивать безопасность региона". "Мы договорились о всесторонней поддержке всех правоохранительных структур Папуа - Новой Гвинеи, от полиции до судов и исправительных учреждений", - подчеркнул австралийский премьер.

Как ожидается, в рамках соглашения Австралия создаст в Порт-Морсби специализированный учебный центр для сотрудников полиции, который со временем сможет принимать на обучение также курсантов из других стран Тихоокеанского региона. Также планируется, что 50 австралийских полицейских будут командированы в Папуа - Новую Гвинею, чтобы помочь местным сотрудникам "искоренить межплеменное насилие и безудержную коррупцию".

Борьба за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

Несколько экспертов отмечают, что Папуа - Новая Гвинея, богатая природными ресурсами и расположенная вблизи ключевых морских маршрутов, может стать одним из основных пунктов дипломатического противостояния между Вашингтоном и Пекином. В мае 2023 года страна заключила двустороннее соглашение о безопасности с США, разрешив Вашингтону дислоцировать свои войска и технику в ключевых аэропортах, а также в таких стратегически важных точках, как военно-морская база Ломбрум на острове Манус и морской порт в столице островного государства, городе Порт-Морсби. Соглашение еще на этапе обсуждения подверглось резкой критике со стороны оппозиции Папуа - Новой Гвинеи, объединения профсоюзов страны и некоторых общественных организаций, которые сочли договор "несоразмерной уступкой Вашингтону, втягивающей тихоокеанское государство в нарастающее соперничество между Китаем и США".

В МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты, заключая соглашение о сотрудничестве в обороне с Папуа - Новой Гвинеей, втягивают ее в геополитические игры против России и Китая, подобный акт является шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона.