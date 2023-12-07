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обновлено 7 декабря, 10:00
Палестино-израильский конфликт

ОАЭ распространили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в секторе Газе

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян назвал катастрофической ситуацию в палестинском анклаве

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты распространили среди членов Совета Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, предполагающей немедленное прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

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"ОАЭ представили в Совет Безопасности проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным причинам, поскольку в анклаве сохраняется катастрофическая ситуация, которая усугубляет страдания братского палестинского народа", - написал министр в социальной сети X (ранее Twitter). 

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