ХАМАС сообщило о ракетной атаке по командному пункту армии Израиля близ города Газа

В палестинском движении отметили, что его цель находилась на южной окраине города Газа

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с утверждением о нанесении ракетного удара по командному пункту израильской армии на окраине города Газа, административного центра одноименного сектора. Об этом радикалы сообщили в Telegram-канале.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" обстреляли командный пункт противника из ракетного комплекса малой дальности", - утверждается в сообщении. Отмечается, что цель атаки сторонников ХАМАС находилась на южной окраине города Газа.

Практически одновременно с известием об обстреле штаба в Газе военизированная палестинская группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), входящая в радикальную организацию "Исламский джихад", заявила об "ожесточенных боях", которые ведут ее сторонники с израильскими солдатами близ квартала аш-Шуджаийя в административном центре анклава. Кроме того, согласно информации "Сарая аль-Кудс", вооруженные столкновения между отрядами палестинцев и подразделениями израильской армии проходят близ Бейт-Лахии и Джебалии в северной части сектора. В этих районах, как утверждают радикалы, атакованы "три боевые машины противника и два израильских танка".