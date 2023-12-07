Медведчук назвал убийство Кивы доказательством терроризма киевского режима

По его словам, с помощью терроризма не удастся остановить "переход думающих граждан Украины на отторжение антироссийской истерии и пещерной русофобии и противодействие преступному режиму Зеленского"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы вновь продемонстрировало террористический характер режима, установленного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Убийство в Подмосковье украинского политика Ильи Кивы очередной раз подтвердило, что банда Зеленского и свора его цепных псов в погонах в целях зацепиться за власть зубами пойдет на любые преступления, - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения. - Физическое устранение и покушение на политиков, журналистов и даже их детей для кровожадной власти становится делом обычным. Кровавые следы убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы, покушение на Олега Царева, Захара Прилепина и масса других преступлений против жизни и здоровья политических оппонентов ведут прямо к офису Зеленского, откуда поступали преступные команды банде карманных убийц в погонах".

Однако, подчеркнул Медведчук, с помощью терроризма не удастся остановить "переход думающих граждан Украины на отторжение антироссийской истерии и пещерной русофобии и противодействие преступному режиму Зеленского". "Это естественный, единственно правильный выбор тех, кому небезразлична судьба своего народа, выбор реальных патриотов и благородных людей, сторонников традиций, верности исторической памяти", - отметил украинский политик. Он напомнил, что "Россия приняла более семи миллионов украинских граждан, которые сделали свой выбор", при этом "для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем".

Медведчук указал, что "киевский режим проигрывает и Запад подталкивает его к мирным переговорам, чтобы выторговать свое существование", но вести переговоры с террористами невозможно. "В современном мире такая террористическая власть просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы", - резюмировал политик.

6 декабря неизвестный произвел несколько выстрелов в Киву во время прогулки по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где он проживал. От полученных ранений Кива погиб на месте.