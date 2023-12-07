В ООН сообщили о возможном скором открытии пункта пропуска из Израиля в Газу

Речь идет о пункте пропуска "Керем-Шалом"

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пункт пропуска "Керем-Шалом" на границе сектора Газа с Израилем может скоро открыться в дополнение к КПП "Рафах" на границе анклава с Египтом. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Он обратил внимание на обнадеживающие признаки, проявившиеся в переговорах по этому вопросу. "Мы все еще ведем переговоры - и с определенными обнадеживающими признаками - об открытии доступа через [пункт пропуска] "Керем-Шалом" из Израиля в Газу, что было предметом дискуссий на протяжении многих недель", - сказал Гриффитс на пресс-конференции в Женеве. "Сейчас есть обнадеживающие признаки, что он, возможно, скоро откроется", - пояснил заместитель генерального секретаря ООН.