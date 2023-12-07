СМИ: КПП "Керем-Шалом" на границе Израиля и сектора Газа может быть открыт в ближайшие дни

По информации "Аль-Кахира аль-Ихбария", существуют соответствующие договоренности по этому вопросу

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", расположенный на границе Израиля и палестинского сектора Газа, может заработать в ближайшие дни. Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источники.

По их данным, "существуют договоренности об открытии погранперехода "Керем-Шалом" в ближайшие дни с использованием тех же механизмов, что и на КПП "Эль-Ауджа".

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что на переговорах по использованию КПП "Керем-Шалом" появились обнадеживающие признаки и, возможно, он скоро откроется.