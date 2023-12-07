Профсоюз Финляндии объявил о намерении поддержать забастовку в Швеции против Tesla

Члены финского профсоюза заявили, что с 20 декабря не будут загружать и разгружать отправляющиеся в Швецию автомобили, если компания не примет требования IF Metall

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Финский профсоюз автомобилестроителей и транспорта AKT присоединяется к забастовке против Tesla в Швеции в знак солидарности со шведским профсоюзом IF Metall, который требует, чтобы американский автопроизводитель заключил коллективный договор. Об этом сообщает телеканал Yle.

Члены финского профсоюза объявили, что с 20 декабря не будут загружать и разгружать автомобили Tesla, отправляющиеся в Швецию, если компания не примет требования IF Metall.

Ранее о готовности к акциям солидарности также заявили крупнейший профсоюз Норвегии Fellesforbundet, объединяющий работников частного сектора, и датский профсоюз 3F Transport, объединяющий портовых рабочих и водителей.

27 октября профсоюз промышленных рабочих IF Metall объявил забастовку, поскольку администрация Tesla отказалась подписывать коллективный договор. Сначала акция затронула только работников сервисного центра Tesla, но 3 ноября она распространилась и на другие автомастерские, которые перестали обслуживать автомобили Tesla. В ноябре другие организации объявили о "мерах симпатии", которые будут действовать до подписания коллективного договора. В частности, профсоюзы работников транспорта и портовых рабочих блокируют погрузку автомобилей Tesla в шведских портах, профсоюзы электриков и уборщиков - ремонт и уборку в помещениях и на зарядных станциях, объединения служащих и почтовых работников - почту и посылки для Tesla, маляров и строителей - работы более чем в 100 мастерских. 27 ноября Tesla подала иски против почтовой службы Postnord и Транспортного управления, так как компания не получала номерные знаки для своих авто, а окружной суд постановил, что власти должны найти решение вопроса об их доставке Tesla.