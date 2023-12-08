СМИ: в результате израильских атак на юге Ливана погибли три члена "Хезболлах"

По информации портала Naharnet, авианалеты последовали в ответ на нападения шиитских боевиков на пограничные посты израильской армии и обстрелы еврейских поселений

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Вертолеты израильских ВВС нанесли удары по базам шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана, в результате погибли трое бойцов. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, авианалеты последовали в ответ на нападения шиитских боевиков на пограничные посты израильской армии и обстрелы еврейских поселений. Сведения о погибших поступили из Кунина, Рмейша и Мадждаль-Зуна.

Военно-информационная служба "Хезболлах" в Telegram-канале подтвердила гибель троих бойцов "в ходе проведения операций в поддержку сил палестинского сопротивления в Газе".

Как передал Naharnet, израильские ВВС атаковали один из центров службы гражданской обороны на юге Ливана, зданию был нанесен ущерб, пострадавших нет. В Телль-Хамамисе во время артобстрела снаряд попал в жилой дом. Получил ранения один житель, который доставлен в госпиталь города Марджаюн.

По данным МВД республики, в результате израильских ударов на юге Ливана с 8 октября погибли 27 мирных граждан. В рядах "Хезболлах" убито 94 бойца, а формирования палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" потеряли 14 человек. 6 декабря при израильском обстреле Эль-Эдейсы погиб один военнослужащий ливанской армии.