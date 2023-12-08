В США заявили, что не требуют от Израиля закончить операции в Газе к конкретной дате

Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что Вашингтон не давал "жесткого крайнего срока"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не выдвигают Израилю требование завершить военные операции в секторе Газа к какой-то конкретной дате. Об этом заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Так что нет, мы не давали жесткого крайнего срока Израилю. Наша роль, откровенно говоря, в этом не заключается. Это их конфликт", - сказал представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института. Он комментировал вопрос о том, требуют ли США от Израиля свернуть крупные военные операции в секторе Газа в ближайшие несколько недель. "Однако в плане того, чтобы говорить им: вы должны прекратить в такой-то момент - нет, мы так дела не ведем", - отметил Файнер.