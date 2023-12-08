Китай заявил о поддержке усилий генсека ООН по установлению перемирия на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Совета Безопасности всемирной организации должен прислушаться к голосам членов международного сообщества

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Пекин приветствует посредничество генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в деле установления перемирия в Ближневосточном регионе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя письмо Гутерриша председателю Совета Безопасности всемирной организации.

"Нынешний виток израильско-палестинского конфликта привел к серьезной гуманитарной катастрофе. Призыв генерального секретаря Гутерриша отражает сильную обеспокоенность международного сообщества серьезной ситуацией в Газе, - сказал Ван Вэньбинь. - Китай поддерживает посреднические усилия генсека и Секретариата ООН".

По его словам, Пекин продолжит укреплять координацию действий со всеми заинтересованными сторонами и играть конструктивную роль для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ван Вэньбинь добавил, что СБ ООН должен прислушаться к голосам членов международного сообщества и своевременно предпринять дальнейшие шаги для прекращения боевых действий, защиты гражданского населения и облегчения гуманитарной ситуации.

Ранее Гутерриш указал на необходимость установления гуманитарного прекращения огня, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а помощь будет доставлена безопасно и своевременно". Впервые за все время пребывания во главе всемирной организации он направил письмо председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

В ответ министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что пребывание Гутерриша на посту генсека ООН "угрожает миру во всем мире". По его словам, запрос генсека на применение статьи 99 Устава ООН и призыв к прекращению огня в секторе Газа "представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС".