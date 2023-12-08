Эрдоган надеется, что контактная группа убедит США свернуть поддержку Израиля в Газе

Министр иностранных дел Хакан Фидан отправился для этого в Вашингтон, отметил турецкий президент

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что контактная группа по сектору Газа в ходе переговоров в Вашингтоне сможет изменить подход США к событиям в палестинском анклаве и поддержке Израиля. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью журналистам на борту самолета, возвращаясь из Греции.

"Пока мы возвращаемся в Стамбул, наш министр иностранных дел Хакан Фидан также отправился в Вашингтон, и они продолжат свои контакты в США в составе [контактной] группы из семи человек [в нее входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции]. Он [Фидан] проинформирует меня о результатах этих контактов после встреч. Мы надеемся, что эта группа из семи человек добьется результата в том, что касается прекращения отношения Соединенных Штатов Америки к событиям в Газе в пользу Израиля. Благодаря этому результату они смогут оказать давление на Израиль с целью достижения мира", - цитирует турецкого президента государственное агентство Anadolu.