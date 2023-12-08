В ООН заявили, что общество в секторе Газа находится на грани коллапса

Глава БАПОР в анклаве Томас Уайт сообщил, что организация продолжает оказывать населению помощь в ограниченном объеме

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Общественный порядок в секторе Газа рушится, особенно после наступления темноты. Об этом заявил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в палестинском анклаве Томас Уайт.

"Общественный порядок в Газе рушится. На улицах царит дикая атмосфера, особенно после наступления темноты. Некоторые колонны с гуманитарной помощью подвергаются грабежам, а автомобили ООН забрасывают камнями. Общество находится на грани полного коллапса", - написал он на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter). По словам Уайта, БАПОР продолжает оказывать населению помощь в ограниченном объеме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду установить режим гуманитарного прекращения огня в Газе, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а гуманитарная помощь может быть доставлена безопасно и своевременно". Как отметили в офисе генсека, он впервые за все время пребывания во главе всемирной организации направил письмо к председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.