Боевое крыло ХАМАС заявило о новом ракетном обстреле Тель-Авива

Кроме того, радикалы утверждают, что обстреляли из минометов несколько боевых машин израильской армии близ города Хан-Юнис и на окраине Газы

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об очередной ракетной атаке своих сторонников по Тель-Авиву. Об этом говорится в Telegram-канале радикальной группировки.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" вновь атаковали ракетами Тель-Авив", - говорится в сообщении. В нем указывается, что "ракетный залп произведен в ответ на массовые убийства [израильскими силами] мирных палестинских жителей".

Кроме того, радикалы утверждают, что обстреляли из минометов несколько боевых машин израильской армии близ города Хан-Юнис и на окраине Газы. В районе Аз-Зейтун административного центра сектора сторонники "Бригад Иззэддина аль-Кассама" "атаковали пехоту противника".

Группировка также сообщила, что бомбардировки израильской армией отдельных районов города Газа "привели к гибели и ранениям ряда заложников", находящихся в руках у радикалов в секторе.