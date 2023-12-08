Склад с оружием ливанской армии в районе Айн-Ибль попал под израильский обстрел

Пострадавших среди военнослужащих нет, сообщили в ВС республики

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские войска открыли огонь из орудий по территории Южного Ливана в ответ на вооруженные вылазки бойцов шиитской милиции "Хезболлах".

Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба ВС Ливана, в пограничном районе Айн-Ибль под обстрел попал склад с оружием и военно-медицинский центр ливанской армии. "Постройкам нанесен ущерб, внутри одного из помещений вспыхнул пожар, который вскоре был потушен, - отмечается в тексте. - Пострадавших среди военнослужащих нет".

Ранее, как сообщил телеканал Al Jadeed, был нанесен удар по командно-наблюдательному пункту в Эн-Накуре, где несколько солдат получили легкие ранения.

5 декабря израильские войска обстреляли пограничный пост ливанской армии в Эль-Эдейсе. В результате погиб один солдат, еще трое были ранены.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел арабской республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что правительство Ливана поставит в известность Совет Безопасности ООН об убийстве своего военнослужащего на границе с Израилем. "Ответ Ливана на нарушение израильской стороной резолюции 1701 СБ ООН будет дипломатическим, потому что мы не хотим войны", - подчеркнул он.