Во Франции осудили "поселенческий проект" Израиля в Восточном Иерусалиме

Согласно заявлению МИД страны, Париж призвал израильские власти отменить это решение

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Франция осуждает решение израильских властей разрешить строительство 1,8 тыс. единиц поселенческого жилья в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Франция решительно осуждает объявленное 6 декабря решение израильских властей разрешить строительство 1,8 тыс. новых единиц жилья в Восточном Иерусалиме. Заселение незаконно в соответствии с международным правом", - отмечается в тексте.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "израильское правительство, одобрив проекты строительства новых поселений, подрывает возможность создания в будущем жизнеспособного и территориально целостного палестинского государства и ставит под угрозу перспективы концепции двух государств, которая является единственным способом удовлетворить право Израиля на безопасность и законные чаяния палестинцев на создание государства".

Париж призвал израильские власти отменить это решение.

7 декабря официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что власти страны изучают возможность введения санкций в отношении израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан за нападения на палестинцев на этой территории. Париж, в частности, может ввести меры по запрету въезда на территорию Франции и замораживанию активов поселенцев.