МИД Ирана информировал лидера "Исламского джихада" о переговорах Раиси в РФ

Глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал Зияду ан-Нахалу о дипломатических шагах Тегерана по стабилизации нынешней ситуации в секторе Газа

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проинформировал лидера палестинского движения "Исламский джихад" Зияда ан-Нахалу о дипломатических усилиях Тегерана по стабилизации нынешней ситуации в секторе Газа, в том числе о переговорах иранского президента Эбрахима Раиси в России. Об этом говорится в специальном заявлении "Исламского джихада", опубликованном в Telegram-канале движения.

В ходе телефонного разговора глава МИД Ирана "рассказал лидеру движения Зияду ан-Нахалу о дипломатических шагах Тегерана, предпринятых для поддержки палестинского народа, включая переговоры между президентами Ирана и России в Москве", говорится в сообщении. Иранский министр, отмечается в нем, подчеркнул "необходимость немедленных и эффективных действий международного сообщества и международных институтов, чтобы положить конец преступлениям [Израиля в секторе Газа]".

Сообщается также, что глава иранского внешнеполитического ведомства провел телефонный разговор с лидером палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

7 декабря президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели переговоры в Москве. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча продлилась более пяти часов. В повестке были как двусторонние, так и международные темы. В том числе Путин и Раиси обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.