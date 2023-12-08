Бербок призвала Иран внести вклад в деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Германии провела телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе которого призвала Иран внести вклад в деэсклацию ситуации на Ближнем Востоке.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора глава МИД поговорила с министром иностранных дел Ирана [Хосейном Амиром ]Абдоллахияном об их различных взглядах на региональные вопросы", - говорится в сообщении МИД ФРГ, размещенном в соцсети Х (ранее Twitter). "Министр иностранных дел [ФРГ Анналена] Бербок призвала Иран внести свой вклад в деэскалацию. Особое внимание уделялось консульским делам Германии", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.