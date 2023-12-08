8 декабря, 18:58,
обновлено 8 декабря, 19:16
Палестино-израильский конфликт

Белый дом отказался уточнить, находится ли гуманитарная ситуация в Газе на грани коллапса

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, США разделяют международную обеспокоенность по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов отказывается уточнить, согласна ли с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что гуманитарная ситуация в секторе Газа находится на грани коллапса.

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На регулярном брифинге для журналистов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби спросили, согласны ли США, что ситуация в Газе на грани полного коллапса. "Мы, безусловно, разделяем международную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе. Именно поэтому президент [США Джо Байден] возглавляет международные усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в Газу", - ответил он на борту самолета американского лидера, который отправился из Вашингтона в Лас-Вегас (штат Невада).

"Я бы только сказал, что мы помним об ужасных гуманитарных страданиях в Газе и делаем все возможное, чтобы помочь облегчить их", - добавил Кирби. 

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