Белый дом: Израиль может делать больше для защиты мирных жителей во время операций в Газе

Администрация США обсуждает эти вопросы с еврейским государством, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские власти могут предпринимать больше усилий для защиты мирных палестинцев во время своих военных операций в секторе Газа, администрация США обсуждает с ними эти вопросы. Об этом сообщил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Говоря о ситуации вокруг обеспечения безопасности простых граждан в палестинском анклаве, он отметил: "Мы все понимаем, что можно сделать больше, чтобы попытаться сократить число жертв среди гражданского населения". "Мы будем продолжать работать с нашими израильскими коллегами в этом направлении", - сказал Кирби на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Лас-Вегас (штат Невада).