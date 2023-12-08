В Саудовской Аравии заявили, что мир игнорирует необходимость прекращения огня в Газе

Глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал "неприемлемыми" бюрократические препятствия, которые ограничивают поступлению помощи в сектор

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Международное сообщество игнорирует необходимость прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Одна из реалий этого конфликта, которая вызывает обеспокоенность, состоит в том, что прекращение боевых действий, очевидно, не является главным приоритетом для всего мира", - сказал министр на пресс-конференции в Вашингтоне.

Глава саудовского внешнеполитического ведомства призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также увеличить объемы гуманитарной помощи, предназначенной для жителей палестинского анклава. Он также назвал "неприемлемыми" бюрократические препятствия, которые ограничивают поступлению помощи в сектор.