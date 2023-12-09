9 декабря, 00:31
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила об обнаружении входа в тоннель ХАМАС в школьном кабинете

По сведениям ЦАХАЛ, подземный ход вел к мечети района Шуджайя в центре Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила вход в тоннель ХАМАС в классной комнате одной из школ в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

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В заявлении ЦАХАЛ, опубликованном на странице пресс-службы в социальной сети X (ранее Twitter), отмечается, что "вход в тоннель, ведущий к мечети района Шуджайя в центре Газы, располагался внутри учебного кабинета одной из городских школ". "ХАМАС превратил школы из безопасных для детей мест в убежища террористов", - подчеркнули в ЦАХАЛ. 

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