Al Jazeera: за сутки в секторе Газа были убиты не менее 310 палестинцев

В последнем докладе ООН сообщается, что примерно 70% из почти 17,5 тыс. человек, убитых в анклаве с 7 октября, составляют женщины и дети

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 310 палестинцев были убиты за последние сутки в секторе Газа в результате боевых действий израильской армии. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные ООН.

Как говорится в последнем докладе ООН, не менее 310 палестинцев были убиты в течение 24 часов с четверга по пятницу в секторе Газа, когда израильские военные обстреливали густонаселенный палестинский анклав с воздуха, суши и моря. Также сообщается, что примерно 70% из почти 17,5 тыс. человек, убитых в Газе с 7 октября, составляют женщины и дети. Еще 46 тыс. человек получили ранения в результате израильских атак.