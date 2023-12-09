СМИ: два солдата бронетанковой бригады ЦАХАЛ погибли в Газе

По информации издания Yedioth Ahronoth, в числе погибших - 32-летний сержант и 25-летний сержант первого класса

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила еще о двух убитых военнослужащих в ходе боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

По информации газеты, погибшие - 32-летний сержант и 25-летний сержант первого класса - были военнослужащими 188-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что после начала в конце ноября наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля потеряла убитыми более 90 человек. Общие же потери ЦАХАЛ с момента обострения конфликта после атаки боевиков ХАМАС 7 октября превысили 400 человек.