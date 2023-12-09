СМИ: в Газе погибли более 60 спортивных деятелей

По сведениям агентства WAFA, Израиль уничтожил три стадиона, три конно-спортивных клуба, бейсбольное поле и несколько центров боевых искусств в анклаве

РАБАТ, 9 декабря. /ТАСС/. Не менее 64 палестинских спортивных деятелей погибли в секторе Газа за время боевых действий израильской армии после 7 октября. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Как отмечают в Палестинском олимпийском комитете, израильская армия фактически уничтожила палестинское спортивное движение, убив 47 спортсменов и 17 представителей административного и технического персонала. Многие спортивные сооружения в секторе Газа пострадали от действий властей Израиля. Им были уничтожены три стадиона, три конно-спортивных клуба, бейсбольное поле и несколько центров боевых искусств. На Западном берегу реки Иордан израильские военные также уничтожили многие спортивные сооружения, в том числе молодежные центры в Тулькарме и Дженине.