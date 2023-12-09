Блинкен обсудил с представителями ЛАГ и ОИС будущее Палестины

Госсекретарь США также рассмотрел вопрос предоставления гуманитарной помощи жителям сектора Газа с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече в Вашингтоне в пятницу с представителями Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) отправку гуманитарной помощи в сектор Газа и будущее Палестины.

"Я встретился с делегаций ЛАГ и ОИС из Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии, Турции и Палестинской администрации, чтобы обсудить попытки удовлетворить гуманитарные потребности Газы. Мы обсудили нашу общую цель - создание будущего палестинского государства наряду с Израилем", - написал Блинкен в социальной сети X (ранее Twitter).

Госсекретарь США сообщил, что также провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Они обсудили гуманитарную помощь жителям сектора Газа, "усилия по укреплению региональной стабильности и безопасности, а также необходимость прекращения разрушительных конфликтов в Йемене и Судане".