ХАМАС поблагодарило РФ, Китай и арабские страны за их позицию в СБ ООН по Газе

Движение призвало международное сообщество "предпринять серьезные и конкретные шаги, чтобы остановить действия израильской оккупации"

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с осуждением США, которые в Совете Безопасности ООН заблокировали принятие проекта резолюции по Газе, и поблагодарило Россию, Китай и арабские государства, проголосовавшие за принятие документа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Мы осуждаем блокирование администрацией президента [США Джо] Байдена проекта резолюции, требующей немедленного прекращения агрессии против сектора Газа, и считаем американскую администрацию партнером и соучастником убийств палестинского народа посредством военной и политической поддержки оккупации и продолжающейся войны в анклаве", - говорится в заявлении.

ХАМАС поблагодарило страны, проголосовавшие за проект, "особенно Россию, Китай и арабскую группу государств", и призвало международное сообщество "предпринять серьезные и конкретные шаги, чтобы остановить действия [израильской] оккупации, которые по своему ужасу превзошли все преступления, совершенные в современную эпоху".

Ранее Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.