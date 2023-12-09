Турецкие националисты назвали условия одобрения членство Швеции в НАТО

Израиль должен признать территорию Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, и необходим открытый путь для суда над Нетаньяху, заявил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели

СТАМБУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели назвал условиями одобрения в парламенте его партией ратификационного протокола о членстве Швеции в НАТО обеспечение мира в Газе, согласие Израиля на выплату компенсации и судебное преследование израильского премьера Биньямина Нетаньяху за преступления, совершенные в анклаве. Высказывания политика приводит газета Hürriyet.

"Если между Израилем и Палестиной будет обеспечен прочный мир, если будет признана независимость и территориальная целостность Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, если Израиль согласится на выплату компенсации [за преступления в Газе], и если будет открыт путь для судебного процесса над Нетаньяху в [Международном уголовном суде] в Гааге, тогда мы скажем "да" членству Швеции в НАТО", - сказал Бахчели. Возглавляемая им партия является союзником правящей в Турции Партии справедливости и развития, которой руководит президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО был начат в октябре. Сейчас документ находится в комиссии по международным делам, которая отложила его рассмотрение. Ожидается, что она вновь вернется к нему на будущей неделе, сообщил ТАСС источник в политических кругах Турции. После его одобрения профильной комиссией протокол будет вынесен на рассмотрение генассамблеи парламента.

В Анкаре ранее заявляли, что ожидают от Швеции выполнения обязательств в вопросе противодействия терроризму, что предусмотрено соответствующими двусторонними договоренностями. Между тем президент Турции сообщил накануне журналистам, что рассчитывает на солидарность и взаимность США в вопросе продажи его стране истребителей F-16 в ответ на ратификацию протокола о принятии в альянс Швеции.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.