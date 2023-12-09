Армия Израиля заявила о нанесении ударов в ответ на обстрелы из Ливана

В ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали несколько выпущенных снарядов из Ливана в сторону района населенного пункта Мисгав-Ам

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по районам в Ливане, откуда ранее были выпущены снаряды по северу еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько выпущенных снарядов из Ливана в сторону района населенного пункта Мисгав-Ам на севере Израиля, о пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.

"В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда производились запуски", - добавили в армейской пресс-службе.