9 декабря, 11:22
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила о нанесении ударов в ответ на обстрелы из Ливана

В ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали несколько выпущенных снарядов из Ливана в сторону района населенного пункта Мисгав-Ам

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по районам в Ливане, откуда ранее были выпущены снаряды по северу еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад было зафиксировано несколько выпущенных снарядов из Ливана в сторону района населенного пункта Мисгав-Ам на севере Израиля, о пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.

"В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда производились запуски", - добавили в армейской пресс-службе. 

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