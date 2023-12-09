Аббас заявил, что вето США в Совбезе ООН делает их соучастником израильских преступлений

Президент Палестины назвал позицию Вашингтона "агрессивной и аморальной"

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас осудил позицию США, занятую ими в ходе голосования Совета Безопасности ООН по проекту резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа из гуманитарных соображений.

"Вето Соединенных Штатов в Совбезе ООН делает их соучастником израильских военных преступлений, геноцида и этнических чисток, - говорится в заявлении Аббаса, переданном агентством WAFA. - Это решение, которое станет позором, который будет преследовать Америку многие годы".

Палестинский лидер назвал позицию Вашингтона "агрессивной и аморальной".

Соединенные Штаты 8 декабря применили право вето в Совбезе ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором содержится призыв к установлению перемирия в зоне палестино-израильского конфликта.