Армия Израиля зафиксировала новый обстрел со стороны Ливана

ЦАХАЛ открыл ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Ливана в направлении нескольких районов на севере Израиля, о пострадавших сообщений не поступало. Армия обороны Израиля отвечает огнем в направлении источников стрельбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в армии, в ответ на предыдущие обстрелы с ливанской территории, фиксировавшиеся в течение дня, истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному центру шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.