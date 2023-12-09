США объявили о продаже Израилю 14 тыс. танковых снарядов на $106,5 млн

Американские власти утверждают, что сделка "не изменит базовый военный баланс" в регионе

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продают Израилю 13 981 танковый снаряд M830A1 MPAT калибра 120 мм и сопутствующее оборудование на $106,5 млн. Об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен "представил Конгрессу подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Израиля вышеуказанных снарядов в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов". В связи с этим Конгресс не сможет заблокировать продажу военной продукции, как это может произойти с обычными поставками. "Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный потенциал самообороны. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", - считают в Госдепартаменте и Пентагоне.

Американские власти утверждают, что сделка "не изменит базовый военный баланс" в регионе. Как отмечается в документах, в результате продаж "не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны". Продажа осуществляется из запасов Сухопутных войск (Армии) США.